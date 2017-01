Gobierno Colombiano descartó abrir frontera con Venezuela para el paso de vehículos

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín expresó que la frontera con Venezuela no se abrirá para el paso de vehículos, ya que a su juicio, el tema de la gasolina “no les interesa”

La canciller colombiana indicó que “Cúcuta tiene que mirar hacia Colombia, así como todo el norte de Santander, Arauca y la Guajira, esa decisión que tomamos no la vamos a cambiar, no vamos a abrir la frontera, el día 20 de diciembre tuvimos una reunión donde dijimos esto es lo que vamos a hacer, no queremos seguir dependiendo de Venezuela”, detalló la ministra.

En este sentido, la canciller precisó que a pesar de que habían dicho que se abriría el paso de carros gradualmente, ante esta nueva decisión de las estaciones de servicio, “la vamos a aplazar, porque no queremos otra vez, después de lo que hemos logrado en Cúcuta, de que vivamos con la gasolina colombiana, no estemos en el vaivén de las decisiones de Venezuela, porque hoy abren, pero no sabemos si en un mes vuelven a cerrar”.

Señaló que no se dejarán invadir con gasolina de contrabando en la frontera, ya que para eso está trabajando todo el Ministerio de Defensa