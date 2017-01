Julio Borges: “La oposición hará todo lo necesario para destrabar la Asamblea Nacional”

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, insistió en que 2017 será un año muy complicado ante la grave situación que se vive en el país. Aseguró que no solamente por lo político sino por lo económico y social. El país quiere cambios de emergencia como con los alimentos y medicinas y la AN puede jugar un papel estelar.

Borges advirtió que, de acuerdo a su actuación el año pasado, el ejecutivo utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para cercenar el derecho de todos los venezolanos a elegir su destino a través de elecciones. Manifestó que el gobierno saca al TSJ para amarrar la AN y decir ustedes no valen y no pueden hacer nada y esto lleva a manejar distintas formulas para que el pueblo no se pueda expresar, la más importante el Referendo Revocatorio.

“Se desconoce a los 14 millones de personas (que votaron por la AN) se niega las elecciones de gobernadores, y la visión es que hay una decisión tomada para que no haya más elecciones es en el país”, sentenció Julio Borges.

El diputado de Primero Justicia considera que la AN no fue electa para enfrentar una guerra sino para buscar soluciones a los graves problemas del país. “Lo que no puede ser es que a la AN quieran someterla a un chantaje permanente y tenga que estar subordinada al capricho formal de la legalidad”.