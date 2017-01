Asamblea Nacional declaró abandono de cargo por parte del Presidente Nicolás Maduro

Con 107 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros e hizo un llamado a realizar elecciones “lo más pronto posible”.

El diputado, Juan Pablo Guanipa, quien abrió la discusión, exhortó a la directiva del Parlamento declarar el abandono del cargo del Ejecutivo Nacional, y pedir elecciones “como se establece en la Constitución Nacional”.

Guanipa indicó que: “Venimos al seno de la AN en nombre de la representación popular, a decirle a Venezuela que queremos declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, el abandono del cargo no se reduce a la ausencia física, sino es también el flagrante incumplimiento, intencional, injustificado de los deberes establecidos en la Constitución, contra los derechos ciudadanos, por eso, desde esa perspectiva, es pertinente que la AN declare el abandono del cargo de Maduro”.

En esta misma línea se refirió el diputado oficialista, Pedro Carreño quien sostuvo que la AN “induce una crisis en el país, para luego indultársela al Gobierno”, por lo que el abandono del cargo carece de sustentabilidad.

Carreño manifestó que: “Criticar las acciones del presidente Nicolás Maduro es aceptar que está al frente del cargo. La interpretación sesgada que hacen para decretar el abandono de cargo lo hacen sobre la base de interpretación constitucional, materia que no es competencia de la AN, porque en su artículo 335, dice que la jurisdicción la hace el TSJ, la AN no tiene facultades para cambiar gobiernos ni generar desestabilización”.