Voluntad Popular rechaza propuesta de nuevo currículo escolar

En el marco del Día del Maestro, la coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, Marcela Máspero, rechazó la nueva propuesta de currículo escolar hecha por el régimen de Nicolás Maduro, catalogándolo como un intento para ideologizar la formación de los niños e intentar forzar el Plan de la Patria sobre los venezolanos, lo que complementa el pésimo estado en que se encuentra todo el sistema educativo.

“La mayoría de los planteles educativos en el país tuvieron que iniciar clases sin tener acceso al Programa Alimenticio Escolar, lo que deja a nuestros niños en una situación paupérrima. Una situación tan mala como la que enfrentan los maestros en las escuelas públicas, que todos los días son víctimas de la presión y persecución de un régimen que intenta forzarlos a apoyar medidas como el Carnet de la Patria o el Pan de la Patria. Por eso nosotros apoyamos al sector magisterial en esta lucha, como seguiremos apoyando a los trabajadores del sector eléctrico o del sector petrolero, que una vez más han sido engañados por el régimen de Nicolás Maduro con un aumento insignificante que no alcanza para nada, que a pesar de afirmar ser obrerista impulsa el despido de 10.000 trabajadores en el sector público. Pero que sepan que los trabajadores no nos vamos a rendir sin luchar”.

Por su parte, el coordinador nacional del Movimiento Educadores Progresistas VP y ex secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Roland Golding, rechazó el intento de ideologizar la educación venezolana y la falta de credenciales del actual Ministro de Educación, Elías Jaua. “Elías no es educador, ni tiene relación alguna con el sector educativo lo que hace que no sea apto para el cargo. El nombramiento de Jaua como Ministro de Educación responde únicamente a la línea del vicepresidente Tareck El Aissami, para continuar el amedrentamiento contra nuestros docentes y la ideologización de nuestros niños”, señaló.