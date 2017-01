Cjal. Teresa Linárez: si Monseñor López Castillo quiere hacer política, que se quite la sotana

La Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, Teresa Linárez fue enfática al expresar “si Monseñor López Castillo quiere hacer política, que se quite la sotana y se ponga a trabajar tal como lo hacemos los revolucionarios, el Arzobispo prefirió criticar y atacar al Gobierno Nacional que predicar la palabra de Dios durante la misa de la Divina Pastora en Santa Rosa”.

“Monseñor, con todo respeto usted es un servidor de Dios, un representante de la iglesia y no un político, o es acaso un servidor de la oposición y no de los cristianos? usted debe ocuparse de la iglesia y no de la parte política, eso déjelo a nosotros que si somos políticos y andamos en comunidades trabajando y dando soluciones a problemáticas”, puntualizó la Concejala, antes de dar inicio a la sesión ordinaria número 6.

Dijo “no se está atacando a Monseñor López Castillo, es él quien ataca al pueblo venezolano, tiene que dar mensajes de fe, esperanza, paz y amor, eso es lo que espera el pueblo de sus representantes de la iglesia, y no mensajes de odio”.