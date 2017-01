Giorgio Reni: decreto de día no laborable es irresponsable y sin justificación

A pesar de no ofrecer un cifra exacta Giorgio Reni Presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara aseguró que este año muchas empresas aun no han abierto y otras consideran si continuar o no con sus actividades debido a que económicamente ya es inviable su funcionamiento.

Sostuvo que los empresarios han buscado alternativas para ser funcional las operaciones de las empresas sin embargo asegura cada vez se encuentran menos opciones para mantener su actividad.