El diputado ante la Asamblea Nacional Luis Parra, cuestionó el nombramiento de la nueva directiva de PDVSA por considerar que el cambio se hará contundente sólo con la modificación de políticas, precisó que continuarán las irregularidades en la institución.

Señaló que desde la Asamblea Nacional se han realizado múltiples denuncias de irregularidades y hechos de corrupción dentro de Pdvsa. Opina que la nueva directiva debe reorientar el modelo y estar al servicio del desarrollo del país poniendo la principal empresa petrolera en sus óptimas condiciones y trabajar al máximo de su capacidad.

Afirmó que no se trata de solo cambiar nombres y rostros dentro de las instituciones mientras no se tomen los correctivos. Referente al decreto del día no laborable opinó que es otra medida improvisada como varias de las que ha venido tomando el presidente exhortando al gobierno que el desarrollo del país se logra con trabajo.

Como parte de la comisión de ambiente recordó que vienen trabajando en el decreto de desarrollo estratégico económico del arco minero, ante la explotación indiscriminada que genera un gran impacto ambiental en más del 40% del territorio del estado Bolívar