MP aprehendió propietarios de Azucarera Río Turbio por estar implicados en actos de corrupción

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público aprehendió a dos ciudadanos implicados en presuntos actos de corrupción realizados a través de Cadivi y Cencoex.

Sebin y policía anticorrupción detuvieron a propietarios de Azucarera Río Turbio, Margarita Sigala Muñoz y Gabriel Riera, quienes intentaban huir desde Valencia a Aruba, precisó el Fiscal.

La empresa recibió dolares Cadivi y se calcula que lo hicieron con sobreprecio de 235 %. William Saab reveló que es posible que funcionarios estén involucrados en estos casos, pues los imputados no pudieron actuar solos.

“No me cabe la menor duda de que hubo funcionarios involucrados en estos temas, ¿acaso ellos no sabían o no tenían el talento profesional suficiente, fueron negligentes o actuaron por comisión sabiendo que efectivamente estaban estas empresas solicitando Cadivi con sobreprecio?”, cuestionó.

El exdefensor del pueblo también se refirió al caso Petropiar y anunció que Manuel “coco” Sosa está detenido por su presunta participación en delitos de corrupción y será puesto a la orden de las autoridades en las próximas horas.