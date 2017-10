Carmen Meléndez: Seré la gobernadora de las soluciones y no de excusas

La almiranta Carmen Meléndez, quien opta a la Gobernación del estado Lara por el Gran Polo Patriótico, asegura que mediante la coordinación entre el Gobierno Nacional, el regional, el municipal y el popular, será posible solucionar los problemas que aquejan actualmente a la entidad.

Durante la entrevista que ofreció en Barquisimeto, la candidata señaló que “en la casa hay que poner orden” y que desde ya se encuentra articulando con diferentes instituciones y dando respuesta a situaciones que afectan al estado Lara.

“La prioridad que he escuchado del pueblo es el agua. El problema principal es el mantenimiento, la falta de la bomba, del motor. Lara tiene sed en todos sus rincones y el señor gobernador es el de las excusas, y de todo culpa al gobierno”, señaló Meléndez, quien afirmó que la deficiencia de este servicio es un problema que se ha generalizado en el territorio larense, más aún en las zonas rurales.

“Al llegar a la Gobernación voy a conocer su plan de previsión del agua. En Carora se hizo un reemplazo de 6.5 kilómetros de tubería mediante la empresa Enmohca y no se han podido hacer los empalmes porque Hidrolara no autorizó. No existe articulación”, dijo, y agregó que para el mantenimiento menor de los equipos existen recursos, además del cobro del servicio “que no han empleado para ello, pero sí para publicidad y propaganda”.