Cardenales de Lara cayó por segundo día corrido ante los Leones del Caracas

Cardenales de Lara (5-5) cayó por segundo día corrido ante los Leones del Caracas (7-4), 5-4, castigados por un jonrón solitario de Jesús Guzmán que quebró en el empate en el inning 12, cuando se jugaban entradas extras, en un amargo desenlace de un compromiso jugado ante buena concurrencia en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, en el que desaprovechó varias situaciones para ponerse al frente y liquidar las acciones un poco más temprano.

La novena crepuscular despachó hasta once incogibles, la misma cifra que registró el Caracas, pero careció del batazo clave en algunas ocasiones, sin olvidar que en otras situaciones le perjudicó el mal corrido de las bases. Elvis Escobar y Rangel Ravelo despacharon tres conexiones a tierra de nadie cada uno, el último con par de dobles y una fletada, al tiempo que Gabriel Lino descargó un jonrón de dos carrera que en su momento sirvió para resucitar a los pájaros rojos, que perdían 4-1, y acercarlos en la pizarra, pero la reacción se quedó corta, frenados en ofensiva desde el quinto episodio en adelante.

Por el bando crepuscular abrió el derecho Osmer Morales, pero su labor fue fugaz porque sólo resistió tres entradas, con tres rayitas y cinco petardos en su cuenta. Tras su salida, llegó al montículo el joven José Rodríguez, quien tampoco estuvo efectivo y se marchó luego de uno y un tercio. Mucho mejor estuvieron los relevistas Yapson Gómez, Ricardo Gómez, y Ryan Kelly –lanzó tres capítulos- hasta que Jhondaniel Medina permitió el batazo el jonrón de Guzmán que marcó diferencias en el inning 12.

Caracas marcó dos en el segundo ante el abridor Morales para tomar ventaja tempranera y adicionó otra en el cuarto, con lo que estiró la diferencia (3-0). Lara reaccionó en la baja del cuarto con un tubey de Ravelo que fletó desde la inicial a Querecuto, quien antes había sonado sencillo (3-1).

Una entrada más tarde, Caracas amplió el marcador a 4-1, pero la tropa de José Moreno niveló la pizarra, primero con un bambinazo de dos carreras de Lino, que encontró en segunda a Salcedo, y después con un error del primera base Jesús Guzmán ante rodado de Montero que permitió la anotación de Escobar (4-4).

De allí en adelante, Cardenales no hizo más daño, hasta que en el noveno montó una amenaza, pero una mala decisión de Salcedo al momento de correr las bases privó al club de la victoria. Salcedo abrió el inning con sencillo y luego Lino la mandó lejos al right field, jugada en la que Aldrem Corredor comete error y el corredor, lejos de avanzar, se regresó al segundo cojín sin advertir que el jardinero no tenía la bola en su poder. Después vino el cero del Caracas y el juego se fue a extrainning.

El mismo Salcedo fue puesto out en el plato cuando intentaba anotar desde la primera con un batazo de Escobar. La jugada en el home plate fue cerrada, hubo revisión y el out fue confirmado. Otra vez quedó el triunfo a flor de labios.

Y después se cumplió aquello de que “el que no hace, le hacen”, porque Guzmán encontró un pitcheo de Medina, que había entrado en relevo por Kelly, para mandarla a lo profundo de las gradas y darle la conquista a la visita.