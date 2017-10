Guanipa: Juramentación de gobernadores no la decidió la MUD

El gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, afirmó que la juramentación de gobernadores de oposición no es responsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que en las reuniones previas que se habían tenido se expuso la situación del país y que no se podían subordinar ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por ésta ser, a su juicio, ilegítima.

“Yo sé que nuestra decisión no ha sido fácil y que habrá consecuencias pero estamos convencidos que estamos haciendo lo que corresponde”, agregó. Informó que este martes irá a la plazoleta de la Basílica de Nuestra señora de Chiquinquirá para explicar a los zulianos la decisión que tomó. Guanipa expresó que no se puede dialogar con el gobierno porque no da su brazo a torcer en sus intenciones de perpetuarse en el poder.