Bernal: Ferias del Campo abastecerá a 145 mil familias en todo el país

En San Martín en la Feria del Campo Soberano, el ministro de agricultura urbana, Freddy Bernal, destacó que ésta iniciativa busca atender este sábado a más de 145 mil familias con 368 CLAP incorporados en todo el país. “Aquí no hay bachaqueo, no hay trampa no hay vivos, aquí está todo controlado por los jefes de los (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) CLAP”.

“Siempre protegiendo al pueblo de los especuladores, de la mafia, de la guerra inducida, el plan Trump/Borges no triunfará, aquí triunfará el pueblo y la organización popular estamos por todo el país, 168 ferias para el pueblo”, enfatizó.