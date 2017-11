Fedecámaras estima que el aumento agrava la situación económica

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, explicó que el reciente aumento de salario incumple las leyes internacionales pues debe ser debatido con todos los sectores laboral y los trabajadores, como lo suscribe la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).

Larrazábal destacó que aumentar el sueldo no mejora la situación económica de los venezolanos pues no se les ofrece un poder adquisitivo. “Son medidas populistas, si no hay mayor actividad económica, el aumento agrava la situación y no la solventa”.

Las empresas están en 30% de operatividad y el sector comercio presenta problemas por falta de inventario y de flujo de caja. “La economía va a caer más de un 12%”, agregó.