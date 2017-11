Kico Bautista hace un llamado de reflexión a los líderes de la oposición

El periodista y candidato a la Alcaldía de Baruta, por Avanzada Progresista, Francisco Bautista, conocido como Kico Bautista, hizo un llamado a la reflexión a los líderes de la oposición “porque todos ellos son importantes y están para dirigir y no para dejarse dirigir”.

“El gobierno nos ha reducido con su ventajismo y sus abusos de poder, pero hay una división de la cual se aprovechan para lograr destruir a la oposición, tenemos que ser coherentes y ser honestos con la gente”, manifestó Bautista.

Señaló Bautista que al no participar en las elecciones se le está haciendo el juego al gobierno. “Quiero luchar por mi municipio y por el país por lo que pido que no se me acuse de cooperante y de traidor”, resaltó.

Indicó Bautista que él no quiere ser un político tradicional porque está comprometido con la verdad. “Creo en la política pero primero soy periodista y primero está la verdad”, enfatizó.