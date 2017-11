El diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido, anunció que el proceso de diálogo previsto para este miércoles en República Dominicana, no se podrá concretar porque los representantes del Gobierno Nacional no invitaron a los cancilleres que serían testigos y partícipes del encuentro.

“Nosotros propusimos iniciar el proceso de negociación, la respuesta del gobierno fue que se iniciaba el 15 de noviembre ¿Qué es lo que hemos visto? Que no se han invitado a los cancilleres hasta la fecha, por tanto, no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se inviten a los cancilleres”, afirmó.

Florido aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática está buscando una fecha en la que todas las partes puedan concurrir para iniciar el proceso con buen pie y que, una vez esto ocurra será un proceso corto.