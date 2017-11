Migración colombiana confirma Antonio Ledezma entró a su país

El ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, escapó del arresto domiciliario en que se encontraba desde 2015 y salió de Venezuela, según información extraoficial.

El diario El Nacional reseña en su página web que el opositor, fundador de la formación Alianza Bravo Pueblo (ABP), “escapó en la madrugada de este viernes por la frontera hacia Colombia” y “tendría como destino final un país europeo”.

Por su parte la esposa del ex alcalde Antonio Ledezma, Mitzy Capriles aclaró que no sabe cual es el paradero del dirigente opositor. Si aseguró que no se encuentra en su residencia.

“Quiero dejar claro al mundo entero que nuestra casa ha sido violentada, no hay armas, no hay drogas, no hay dinero ni absolutamente nada indebido”. No se que parte de Venezuela se encontrará, no se cual haya sido su decisión expresó Capriles de Ledezma.

Mitzy Capriles manifestó que habló con el alcalde hace unas horas por la diferencia horaria, que existe entre Caracas y Madrid. Lugar donde ella se encuentra. Finalmente defendió que el ex alcalde va a tomar decisiones en nombre de la defensa de la libertad de Venezuela.